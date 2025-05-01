وقال ترامب إنه هنأ كارني على فوزه في الانتخابات عندما أجريا اتصالا الثلاثاء.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "اتصل بي أمس وقال دعنا نتوصل إلى اتفاق".

وأضاف ترامب أن كارني "كان لطيفا للغاية، وقد هنأتُه"، موضحا أن كارني يعتزم زيارة البيت الأبيض في غضون أسبوع.

وفاز كارني بالانتخابات البرلمانية الكندية، ليصبح رئيس الوزراء لكندا، بعد استقالة جاستن ترودو قبل أشهر.