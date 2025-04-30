وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة ’الغرب‘ بلدة نوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 220 جنديا، ومدرعتين قتاليتين، و10 سيارات، وعدد من المدافع الميدانية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة".

وبحسب البيان، فإن وحدات من قوات مجموعة ’الشرق‘ الروسية، واصلت التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 175 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء أن الجيش الروسي حرر بلدة دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف.

وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة للأعمال النشطة التي قامت بها وحدات من مجموعة الغرب الروسية، تم تحرير قرية دوروشوفكا في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو أكثر من 240عسكريا، ودبابة ومركبات مدرعة قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودعين للذخيرة".