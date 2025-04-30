وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 34 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 15 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و8 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك"، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.

وأشار البيان إلى أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت "7 طائرات دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 طائرات دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، طائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

إصابة العشرات بغارات على خاركيف

بالمقابل، قال عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية إيهور تيريخوف إن عشرات الأشخاص أصيبوا عقب غارات روسية بطائرة بدون طيار على المدينة.

وكتب على تطبيق تلغرام أن 39 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، وحالة بعضهم خطيرة.

وقال إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 16 غارة على الأقل، حيث تضررت مبان شاهقة ومنازل ومنشأة طبية والبنية التحتية المدنية.

وفي أماكن أخرى، تم استهداف مدينتي دنيبرو وكريفي ريه، وكذلك منطقة خيرسون، بطائرات بدون طيار، حسبما ذكر سلاح الجو الأوكراني.

ووفقا لحاكم الإقليم سيرهي ليساك، قتل شخص واحد على الأقل في دنيبرو.

وفي الوقت نفسه، أبلغت السلطات الروسية في منطقة دونيتسك عن إصابة 16 شخصا في أعقاب هجوم مدفعي أوكراني على بلدة هورليفكا.