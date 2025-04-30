وحلّقت في سماء المدينة طائرات مقاتلة ومروحيات تحمل أعلاما، في حين تقدّمت المواكب المشاركة في العرض العسكري دبّابة عليها صورة الزعيم الثوري هو شي منه الذي باتت سايغون تحمل اسمه.

وللمرة الأولى يشارك في هذه المناسبة جنود صينيون.

ويشارك أكثر من 13 ألف شخص في العرض العسكري في هذه المدينة التي استسلم فيها الجنوب المؤيّد لأميركا في 30 أبريل 1979، لتنتهي بذلك إحدى أهم حلقات الحرب الباردة.

وقالت لوكالة فرانس برس تران هوانغ ين، وهي شابة من سكان المدينة تبلغ من العمر 22 عاما، وقد ارتدت الزي التقليدي أمام قصر الاستقلال الذي كان مقر إقامة رئيس فيتنام الجنوبية "سنقضي وقتا ممتعا".

وأضافت "هذا أمر يحدث مرة واحدة فقط في العمر".

ومنذ أيام يسود جو احتفالي على المدينة الكبرى، حيث ترفرف مجموعة كبيرة من الأعلام، بما في ذلك العلم الأحمر والأزرق، الذي تتوسطه نجمة ذهبية، لجيش الفيت كونغ.

ويحتفل الحزب الشيوعي في 30 أبريل من كل عام بـ"يوم إعادة التوحيد".