وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها على موقع "اكس": "إذا كانت روسيا تريد حقا السلام، فيجب أن توقف إطلاق النار على الفور".

وقال إن أوكرانيا مستعدة لدعم وقف دائم ومستقر وشامل لإطلاق النار، لكن أي هدنة أولية يجب أن تستمر لمدة 30 يوما على الأقل ولا تغطي فقط فترة العرض العسكري لموسكو.

وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق من جانب واحد عن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام اعتبارا من 8 وحتى 10 مايو.

وقال بيان الكرملين إن روسيا تتوقع أن تلتزم أوكرانيا بهذا، وإلا فإنها سترد على إطلاق النار.

وفي 9 مايو، ستستضيف موسكو موكب النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء، حيث يتوقع بوتين حضور أكثر من 20 رئيس دولة وحكومة.

موقف البيت الأبيض

من جانبه، أعرب فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن عرض موسكو.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأميركي أوضح أنه يريد وقفا دائما لإطلاق النار.

وأضافت أن "إحباط ترامب يتزايد من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وإن إنهاء الحرب يتطلب جلوسهما إلى طاولة المفاوضات".

وأشارت إلى أن بوتين عرض وقفا مؤقتا لإطلاق النار اليوم، لكنها جددت التأكيد على أن مسعى الرئيس الأميركي واضح نحو وقف دائم لإطلاق النار.