وأشاد بوتين، في بيان صدر عن الكرملين صباح اليوم الإثنين، بـ "بطولة، ومستوى التدريب الخاص العالي، وإخلاص المقاتلين الكوريين (الشماليين) الذين دافعوا، جنبا إلى جنب مع المقاتلين الروس، عن وطننا كما لو كان وطنهم".

وأضاف البيان: "الأصدقاء الكوريين تصرفوا انطلاقا من شعور بالتضامن والعدالة والرفقة الحقيقية".

وتابع: "نقدّر ذلك كثيرا ونشعر بالامتنان الصادق شخصيا للرفيق كيم جونغ أون... وللشعب الكوري الشمالي".

وجاء بيان بوتين بعد تأكيد كوريا الشمالية إرسالها جنودا إلى روسيا للمساعدة في حربها ضد أوكرانيا.

وكانت روسيا قد أكدت لأول مرة، يوم السبت، مشاركة الجنود الكوريين الشماليين في المعركة في منطقة كورسك، حيث استولت القوات الأوكرانية على قطع من الأراضي في المنطقة في أغسطس 2024.

وكانت كوريا الشمالية قد أكدت أنها نشرت قوات في روسيا "بموجب معاهدة الدفاع المشترك مع روسيا"، وبـ"أمر من الزعيم كيم جونغ أون".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "وحدات فرعية" من "القوات المسلحة" الكورية الشمالية "شاركت في عمليات تحرير مناطق كورسك"، لافتة إلى أن الجهود الحربية لتلك القوات "تكللت بالنجاح".