وأعلنت شرطة فانكوفر اعتقال قائد السيارة الذي صدم أشخاصا خلال مهرجان في المدينة، وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض عليه.

ووقع الحادث مساء السبت، أثناء احتفال الجالية الفلبينية في كندا بيوم "لابو لابو" الذي تتخلله عروض فنية في الشوارع.

وتظهر مقاطع فيديو من موقع الحادث إصابات بالغة لأشخاص على الأرض، بما في ذلك تقارير عن رضيع عالق تحت سيارة، بينما كان مسعفون يجرون إنعاشا قلبيا للضحايا.

ولم تؤكد السلطات بعد هوية السائق أو الدافع المحتمل وراء الحادث.

وكتب رئيس بلدية فانكوفر على منصة "إكس": "نتعاطف مع كل المتضررين ومع الجالية الفلبينية في فانكوفر خلال هذه الفترة العصيبة جدا".