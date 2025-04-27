وأعلنت شرطة فانكوفر اعتقال قائد السيارة الذي صدم أشخاصا خلال مهرجان في المدينة، وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض عليه.

ولاحقا قالت الشرطة على منصة "إكس": "نثق أن واقعة الدهس لم تكن عملا إرهابيا".

ووقع الحادث مساء السبت، أثناء احتفال الجالية الفلبينية في كندا بيوم "لابو لابو" الذي تتخلله عروض فنية في الشوارع.

وتظهر مقاطع فيديو من موقع الحادث إصابات بالغة لأشخاص على الأرض، بما في ذلك تقارير عن رضيع عالق تحت سيارة، بينما كان مسعفون يجرون إنعاشا قلبيا للضحايا.

وكتب رئيس بلدية فانكوفر على منصة "إكس": "نتعاطف مع كل المتضررين ومع الجالية الفلبينية في فانكوفر خلال هذه الفترة العصيبة جدا".