وشكل الانفجار كرة لهب عملاقة فوق الميناء.

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن ارتفاع درجات الحرارة (40 درجة مئوية) وتراكم المواد القابلة للاشتعال ساهم في سرعة انتشار الحريق وحدوث الانفجار.

وبحسب التقارير، لا تزال المعلومات الدقيقة عن محتويات الحاويات غير متوفرة، لكن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواد قابلة للاشتعال قرب موقع الانفجار.

وأضافت "فارس" أن رائحة تشبه رائحة الكبريت كانت منتشرة حول موقع الحادث، وأشارت إلى أن فرق إدارة الأزمات تعمل على إخلاء المركبات من الميناء لتسهيل وتسريع جهود الإغاثة.

قال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان: "بناء على التحقيقات الأولية، فإن مصدر الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي".