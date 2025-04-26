وارتفع التوتر بين البلدين إلى مستويات غير مسبوقة، في أعقاب مقتل 26 شخصا بمنطقة سياحية في إقليم كشمير، الثلاثاء.

وقالت الهند إن عناصر باكستانية شاركت في الهجوم، لكن باكستان نفت ضلوعها.

وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير"، مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتقول الأجهزة الأمنية في الهند إن هذه الجماعة، المعروفة أيضا باسم جبهة المقاومة، واجهة لمنظمات متشددة تتخذ من باكستان مقرا مثل عسكر طيبة وحزب المجاهدين.

ومنذ الهجوم، اتخذت الدولتان المسلحتان نوويا مجموعة من الإجراءات ضد بعضهما البعض، إذ علقت الهند معاهدة مياه السند المهمة وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الهندية.

وتطالب كلتا الدولتين بإقليم كشمير الجبلي، لكن كل منهما تسيطر على جزء منه فقط.