وقال زيلينسكي للصحفيين في كييف: "إذا لم أتمكن من الحضور، فسيتم تمثيل أوكرانيا تمثيلا مشرفا، حيث سيحضر وزير الخارجية (أندريه سيبيها) والسيدة الأولى (أولينا زيلينسكا)".

وكانت القوات الروسية قد شنت، مساء الخميس، هجوما واسعا مشتركا بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أوكرانيا، مما أسفر عن 12 شخصا على الأقل في العاصمة كييف.

وفي إشارة إلى احتمال إلغاء رحلته إلى روما، قال زيلينسكي: "بالنسبة لي، من المهم أن أكون هنا."

ومن المتوقع حضور عدد كبير من الضيوف الرسميين من أنحاء العالم جنازة البابا في ساحة القديس بطرس، منهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم يستبعد ترامب، قبل توجهه إلى روما، لقاء زيلينسكي على هامش مراسم الجنازة.

وقد قطع زيلينسكي زيارته الرسمية إلى جنوب أفريقيا، الخميس، وعاد إلى بلاده التي مزقتها الحرب بعد الهجوم الأخير الذي شنته روسيا.