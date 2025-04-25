ووفقا للسلطات الأوكرانية، تم استخدام السفينة في أواخر عام 2024 لتصدير 5000 طن من القمح من ميناء سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم، والذي ضمته روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.

ومن المعروف أن سفن أسطول الظل الروسي تساعد موسكو على التحايل على العقوبات الغربية، ومن بينها الحد الأقصى لأسعار النفط وكثيرا ما تستخدم لنقل الحبوب الأوكرانية المنقولة من الأراضي المحتلة.

وتم اعتراض السفينة، التي كانت ترفع علم دولة آسيوية لم يذكر اسمها، في المياه الإقليمية الأوكرانية في البحر الأسود.

ولم تكشف السلطات عن الموقع الحالي لطاقم السفينة أو أي إجراءات قانونية جاري اتخاذها.

يشار إلى أنه لا يزال ما يقرب من خمس أراضي أوكرانيا، ومن بينها شبه جزيرة القرم، تحت الاحتلال الروسي.

وتعتبر كييف التجارة مع هذه المناطق غير قانونية وقامت باحتجاز السفن التي دخلت الموانئ المحتلة دون إذن من أوكرانيا.