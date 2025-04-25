وقال ترامب: "زيلينسكي يفهم ذلك، والجميع يفهم ذلك. إنها معهم منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدلى ترامب بهذا التصريح في مقابلة مع مجلة تايم أجريت، الثلاثاء، حيث يتهم زيلينسكي بإطالة أمد الحرب بمقاومة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستولت روسيا على القرم في 2014، بينما كان الرئيس باراك أوباما في المنصب، قبل سنوات من بدء اجتياحها الشامل في 2022.

وقال ترامب: "لديهم غواصاتهم هناك منذ مدة طويلة قبل أي فترة كانوا يتحدثون عنها، منذ سنوات. الناس يتحدثون الروسية بشكل كبير في القرم".