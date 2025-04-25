وكانت كل من الولايات المتحدة وروسيا قد أعلنتا في وقت سابق عن إجراء مزيد من المحادثات دون تحديد موعد محدد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد ذكر في وقت سابق أن أجزاءً من اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لا يزال بحاجة إلى "ضبط بشكل دقيق"، على الرغم من أنه يعتقد أن العملية تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وقال لافروف لشبكة "سي بي إس" الأميركية مساء الخميس: "لا تزال هناك بعض النقاط المحددة (العناصر) في هذا الاتفاق التي تحتاج إلى ضبط دقيق ونحن منشغلون بهذه العملية تحديدا".

وأضاف لافروف: "هناك العديد من المؤشرات على أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للتوصل إلى اتفاق".

والتقى ويتكوف بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين 3 مرات من قبل وتحدث دائمًا بشكل إيجابي عن زعيم الكرملين بعد اللقاء.

ومن المتوقع أن يلتقي ويتكوف مع بوتين مرة أخرى، الجمعة، حيث يُنظر إلى المحادثات أيضًا على أنها تمهد الطريق لاجتماع محتمل بين زعيم الكرملين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وويتكوف شاركا في محادثات مع مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرغي لافروف في السعودية بشأن سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا في شهر فبراير العام الجاري.