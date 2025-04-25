وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية التي بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر خارج إسطنبول مباشرة صباح اليوم الجمعة.

واختار العديد من الأشخاص قضاء ليلتهم في أماكن مفتوحة مجددا وسط مخاوف من تعرض إسطنبول لزلزال قوي آخر، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ونقلت تقارير إعلامية تركية عن بعض الخبراء قولهم إنهم يتوقعون حدوث زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وتقع إسطنبول إلى الشمال مباشرة من خط صدع يعبر بحر مرمرة.

وأظهرت بيانات في 2023 أن نحو خمسة ملايين من سكان المدينة، البالغ عددهم نحو 16 مليون نسمة، يعيشون في منازل معرضة للخطر.

وبلغت قوة زلزال ضرب جنوب تركيا وسوريا المجاورة، في فبراير 2023، 7.8 درجة وتسبب في أكبر عدد من القتلى وأكبر قدر من الدمار في تاريخ تركيا الحديث.

وأسفر ذلك الزلزال قبل نحو عامين عن مقتل أكثر من 55 ألفا في جنوب تركيا وسوريا وتسبب في نزوح مئات الآلاف.

وأعادت الهزة الأخيرة إلى الأذهان ذكريات زلزال وقع في عام 1999 وأودى بحياة 17 ألفا قرب إسطنبول.