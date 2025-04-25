وقالت خدمات الطوارئ الروسية بأن السبب وراء انفجار السيارة كان عبوة ناسفة.

وأضافت: "وفقا للمعلومات الأولية، توفي شخص واحد في انفجار سيارة داخل فناء منزل سكني بمدينة بالاشيخا".

وتداولت مواقع روسية معلومات مفادها أن مسؤولا عسكريا قتل في انفجار السيارة في منطقة بالاشيخا في مقاطعة موسكو هو اللواء ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في روسيا.

وذكرت منصة "بازا" الإعلامية الروسية، التي لديها مصادر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية، أن قنبلة في سيارة متوقفة تم تفجيرها عن بعد عندما مر بجوارها الضابط، وهو من سكان المنطقة.

وفتحَت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بعد انفجار السيارة، حيث توجّه محققون وخبراء جنائيون إلى موقع الحادث.