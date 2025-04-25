وأضاف لافروف، خلال مقابلة مع "سي.بي.إس نيوز" من المقرر بثها كاملة يوم الأحد: "أشار تصريح من الرئيس (دونالد ترامب) إلى اتفاق، ونحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق".

وتابع: "لكن لا تزال هناك بعض النقاط المحددة.. عناصر من هذا الاتفاق تحتاج إلى ضبط دقيق".

وأكد لافروف: "مستمرون في اتصالاتنا مع الجانب الأميركي بشأن الوضع في أوكرانيا، وهناك الكثير من المؤشرات على أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وفي وقت سابق الخميس، انتقد الرئيس الأميركي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد أن قصفت روسيا العاصمة كييف بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل..

وكتب ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بعدما قال قبل يوم إن رئيس أوكرانيا يعرقل محادثات السلام لإنهاء الحرب في بلاده: "لست سعيدا بالضربات الروسية على كييف، لم تكن ضرورية، وتوقيتها سيء جدا".

وأضاف الرئيس الأميركي موجها كلامه لبوتين: "فلاديمير، توقف!".