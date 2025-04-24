وكتب ترامب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بعدما قال قبل يوم إن رئيس أوكرانيا يعرقل محادثات السلام لإنهاء الحرب في بلاده: "لست سعيدا بالضربات الروسية على كييف، لم تكن ضرورية، وتوقيتها سيء جدا".

وأضاف الرئيس الأميركي موجها كلامه لبوتين: "فلاديمير، توقف!".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال الخميس إن روسيا تسعى إلى ممارسة "ضغط" على الولايات المتحدة عبر مهاجمة كييف التي شهدت ليل الأربعاء الخميس أعنف هجوم منذ أشهر.

واضطر زيلينكسي إلى اختصار زيارة كان يجريها إلى جنوب إفريقيا للعودة إلى كييف التي تعرّضت فجرا لأعنف هجوم روسي منذ الصيف.



وصرّح زيلينكسي خلال مؤتمر صحافي في جنوب إفريقيا: "روسيا تعلم أن أوكرانيا تدافع عن حقوقها، وهي تضغط على شعبنا. كما إنها تضغط على أميركا. هذا ما أربطه أيضا بالهجوم الذي وقع اليوم".

ووصف زيلينسكي الهجوم الذي أودى بثمانية أشخاص على الأقل بـ"الأكثر تعقيدا وسفاهة" خلال الحرب التي بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وشدّد زيلينسكي على أن بلده لن يغيّر موقفه إزاء شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا بقرار أحادي سنة 2014.

وانتقد ترامب نظيره الأوكراني على قراره عدم التخلّي عنها لروسيا، معتبرا أن أوكرانيا خسرت القرم "منذ سنوات".

وأكّد الرئيس الأوكراني أن كييف لن تقبل بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

وأوضح خلال مؤتمره الصحافي في جنوب إفريقيا ردّا على سؤال في هذا الخصوص "نحن نفعل كل ما يقترحه شركاؤنا، باستثناء ما يتعارض مع تشريعاتنا ودستورنا".

وشدد على أنه "لا أرى أي ضغط قوي على روسيا أو عقوبات جديدة على خلفية العدوان الروسي"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب حذّر في وقت سابق من تبعات إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار.