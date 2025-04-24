طلبت نيودلهي من كل الباكستانيين المقيمين في الهند المغادرة بحلول 29 أبريل، على ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية بعد هجوم عنيف حملت مسؤوليته إلى إسلام أباد.
وجاء في بيان الخارجية "بعد هجوم فاهالغام الإرهابي قررت الحكومة الهندية تعليق إصدار تأشيرات الدخول الممنوحة للمواطنين الباكستانيين مع مفعول فوري".
وأضافت: "ينبغي على كل المواطنين الباكستانيين الموجودين راهنا في الهند مغادرة البلاد قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات" المحدد في 27 أبريل للتأشيرات العادية و29 أبريل للتأشيرات الصحية.
ماذا حدث؟
- قام مسلحون مشتبه بهم بقتل 26 رجلا في وجهة سياحية بكشمير في أسوأ هجوم على المدنيين في البلاد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
- الهند استدعت السفير الباكستاني في نيودلهي بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع إسلام آباد في ظل تدهور العلاقات بين الخصمين المسلحين نوويا في أعقاب هجوم مسلح مميت في كشمير.
- قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري إن هناك تورطا عبر الحدود في الهجوم وإن نيودلهي ستعلق معاهدة تقاسم نهر إندوس التي مضى عليها 6 عقود بالإضافة إلى إغلاق المعبر البري الوحيد بين الجارتين.
- الهند بصدد سحب ملحقيها العسكريين من باكستان وتخفيض حجم الموظفين في بعثتها في إسلام آباد إلى 30 من 55.