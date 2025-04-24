وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام أوسع بين موسكو وكييف.

ونقل موقع "سيمافور" الأميركي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الأميركيين ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث واشنطن الأمم المتحدة على القيام بالمثل.