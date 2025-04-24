اعتبر الكرملين، الخميس، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إن أوكرانيا فقدت شبه جزيرة القرم منذ سنوات، وأن الموضوع ليس محل نقاش، تتوافق مع الموقف الروسي.
وذكر الكرملين: "تصريح ترامب بأن أوكرانيا فقدت شبه جزيرة القرم قبل سنوات وأنها ليست موضع نقاش يتوافق تماما مع موقفنا".
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام أوسع بين موسكو وكييف.
ونقل موقع "سيمافور" الأميركي عن مصدرين مطلعين أن المسؤولين الأميركيين ناقشوا أيضا إمكانية أن تحث واشنطن الأمم المتحدة على القيام بالمثل.
وتابع الموقع، أن ترامب لم يتخذ أي قرارات رسمية، وأن التحركات المحتملة بشأن شبه جزيرة القرم هي من بين الخيارات المختلفة التي تم طرحها.
وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014 بشكل غير قانوني، وتؤكد كييف أنها تريد استعادة شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود رغم اعترافها بأن إعادتها بالقوة أمر غير واقعي في الوقت الراهن.