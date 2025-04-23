وأوضح ترامب أن "تصريحات زيلينسكي التحريضية هي التي تجعل من الصعب جدًّا تسوية هذه الحرب، ليس لدى زيلينسكي ما يفتخر به".

وتابع: "إذا كان زيلينسكي يريد شبه جزيرة القرم فلماذا لم يقاتلوا من أجلها قبل 11 عامًا عندما تم تسليمها لروسيا دون إطلاق رصاصة واحدة".

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم في إطار اتفاق سلام أوسع بين موسكو وكييف.