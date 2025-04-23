وتابع وزير الخارجية الإيراني، في منشور على منصة "إكس"، أرفقه بصورة وجه مرعب: "أجهزتنا الأمنية في حالة تأهب قصوى للقيادم بالرد المشروع بالنظر لأننا تعرضنا من قبل بمحاولات تخريب وعمليات اغتيال".

وأكمل: "من المتوقع أن يلجأ الذين يرديون التلاعب بالرأي العام إلى إدعاءات وهمية وحجج واهية مثل صور الأقمار الصناعية المفبركة".

وتابع: "كل ميليغرام من اليورانيوم المُخصب في إيران يخضع لإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الكاملة والمستمرة".

ومع اقتراب لحظة الحسم في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني، يظهر تباين صارخ بين الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، في مشهد يعيد تشكيل معادلات الردع والسياسة في الشرق الأوسط.

صحيفة "جيروزاليم بوست" كشفت عن لقاء سري جمع رئيس الموساد دافيد بارنيا ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في باريس، لكن دون جدوى.

إسرائيل، وفق الصحيفة "تشعر بقلق عميق من أن ترامب وويتكوف لا يدركان أهمية التفاصيل الدقيقة المتعلقة بتأخير برنامج إيران النووي والصواريخ الباليستية".

في المقابل، كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب نفسه أوقف ضربة إسرائيلية مخططة على المواقع النووية الإيرانية، وفضل التفاوض بدلاً من التصعيد، مما عمّق الفجوة مع نتنياهو الذي بنى مجده السياسي على تصوير إيران كتهديد وجودي.