وقال للصحفيين في الهند التي يزورها 4 أيام: "قدمنا مقترحا واضحا جدا للروس والأوكرانيين وحان الوقت للطرفين ليقولا نعم، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخلى عن هذه العملية".

وجاءت تصريحات فانس بينما اجتمع مبعوثون من واشنطن وكييف وبلدان أوروبية لعقد محادثات في بريطانيا، في ظل المساعي الأميركية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف فانس: "أعتقد أن الوقت حان لاتّخاذ إحدى الخطوات الأخيرة، إن لم تكن الخطوة الأخيرة... القول إننا سنوقف القتل وسنجمّد خطوط السيطرة عند مستوى قريب لما هي عليه حاليا... يعني ذلك الآن بالطبع بأنه سيتعين على الأوكرانيين والروس التخلي عن بعض الأراضي التابعة لهما الآن".