وقال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب تركيا.

وأضاف أن مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا على إكس إنّ "زلزالا بقوة 6.2 درجات ضرب سيلفري على بحر مرمرة في إسطنبول"، مضيفا أنّ السكان شعروا به في المحافظات المحيطة.

ولم ترد تقارير بعد عن الأضرار لكن سكانا أخلوا بنايات اهتزت وقت الزلزال.

وقع الزلزال الساعة 12:49 بالتوقيت المحلي (0949 بتوقيت غرينتش) ومركزه في منطقة سيليفري على بعد 80 كيلومترا إلى الغرب من إسطنبول.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن مركز الزلزال كان على عمق 6.92 كيلومتر.

وقالت محطة (تي.جي.آر.تي) إن شخصا أصيب بعد أن قفز من شرفة خلال الزلزال الذي وقع خلال عطلة عامة في تركيا.

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية الناس في المنطقة من دخول بنايات متضررة.