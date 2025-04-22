وقال المتحدث باسم الوزارة اسماعيل بقائي "بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأميركي، أرجئ الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين، والذي كان مقررا عقده الأربعاء، إلى السبت"، وهو اليوم المقرر أن تُعقد خلاله الجولة الثالثة من المباحثات بوساطة عُمانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "المحادثات التقنية السبت المقبل ستتزامن مع حضور رئيسي وفدي إيران وأميركا".

واختتمت إيران والولايات المتحدة الجولة الثانية من المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في العاصمة الإيطالية روما، السبت، والتي وصفتها طهران ومسقط بـ"البناءة".

واجتمعت الوفود، برئاسة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، واستمرت المفاوضات نحو 4 ساعات.

وقال عراقجي، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام إيرانية، إن "المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ناجحة وتسير إلى الأمام"، مشيراً إلى أن "محادثات فنية على مستوى الخبراء ستعقد في سلطنة عمان اعتباراً من الأربعاء من الأسبوع الجاري، على أن تعقد الجولة الثالثة من المحادثات السبت المقبل". قبل أن يتم إرجاءها إلى يوم السبت بناء على اقتراح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأميركي.

وذكر عراقجي أن بلاده "بانتظار جلسة الخبراء بشأن القضايا الفنية للمحادثات"، معتبراً أنه "لا يوجد سبب للتفاؤل الشديد أو للتشاؤم الشديد. آمل أن نكون في وضع أفضل الأسبوع المقبل بعد الاجتماعات الفنية".

واستضافت مسقط الجولة الأولى من المفاوضات، السبت الماضي، وشهدت لقاءً مباشراً بين عراقجي وويتكوف بعد محادثات غير مباشرة.