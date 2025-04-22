وقال الفاتيكان إن البابا فرنسيس (88 عاما) توفي الإثنين، بعد إصابته بسكتة دماغية وقصور في القلب.

وأمضى البابا 5 أسابيع في المستشفى في وقت سابق من العام الجاري لإصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

ونشر الفاتيكان الثلاثاء صورا للبابا فرنسيس وهو مسجى في نعش خشبي في الكنيسة الصغيرة الواقعة ببيت القديسة مارتا حيث أقام خلال بابويته التي استمرت 12 عاما، ووقف الحرس السويسري على جانبي النعش.

وسينقل جثمانه إلى كاتدرائية القديس بطرس المجاورة صباح الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحا في موكب يقوده الكرادلة، مما سيسمح للجمهور بإلقاء نظرة الوداع.

وستقام جنازته في ساحة القديس بطرس يوم السبت في الساعة العاشرة صباحا، وسيرأس القداس الكاردينال جيوفاني باتيستا ري (91 عاما) عميد مجمع الكرادلة.

القادة الحضور

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دخل في خلافات متكررة مع البابا بشأن الهجرة، إنه وزوجته سيتوجهان إلى روما لحضور الجنازة.

ومن بين قادة الدول الذين سيحضرون الجنازة خافيير ميلي رئيس الأرجنتين حيث ولد البابا فرنسيس، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

طقوس قديمة

وفي خروج عن التقاليد، أكد البابا فرنسيس في وصيته الأخيرة التي كُشف عنها الإثنين، رغبته في أن يدفن في كنيسة القديسة مريم الكبرى بروما، لا في كاتدرائية القديس بطرس حيث دفن العديد من أسلافه.

وشرعت الكنيسة في طقوس قديمة مرتبطة بانتقال البابوية منها كسر "خاتم الصياد" الخاص بالبابا وختم الرصاص الخاص به، المستخدمان في التصديق على الوثائق وغلقها، وذلك للتأكد من عدم استخدامهما مجددا.

واستدعي جميع الكرادلة في روما إلى اجتماع الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن سير العمل اليومي للكنيسة في الفترة التي تسبق انتخاب البابا الجديد.

ويعقد عادة مجمع الكرادلة لاختيار البابا الجديد بعد 15 إلى 20 يوما من وفاة شاغل المنصب، أي ليس قبل السادس من مايو المقبل، وسيحدد الكرادلة الموعد بعد جنازة البابا فرنسيس.

ويحق لنحو 135 كاردينالا المشاركة في الاقتراع السري، الذي قد يمتد لأيام قبل أن يتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستينا، معلنا للعالم اختيار البابا الجديد.

ولا يوجد مرشح بارز في الوقت الحالي لخلافة البابا فرنسيس.