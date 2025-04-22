وعاقب الجيش القائدة برتبة عقيد شيلا بايز راميريز بتعليق مهامها كقائدة حامية لقاعدة "فورت ماكوي" في ولاية ويسكونسن.

وذكرت قيادة الاحتياط في الجيش الأميركي في بيان: "هذا التعليق لا يتعلق بأي سلوك غير لائق"، وأضافت: "لا توجد لدينا تفاصيل إضافية حاليا بينما لا تزال المسألة قيد المراجعة".

لكن هيغسيث أعاد نشر تغريدة يوم الأحد، جاء فيها: "تم تعليق عمل قائدة قاعدة فورت ماكوي بعد أن تبين أن لوحة التسلسل القيادي في القاعدة كانت تفتقر إلى صور ترامب وفانس وهيغسيث".

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن فتح تحقيق في سبب وجود إطارات فارغة على جدار التسلسل القيادي، حيث كان من المفترض أن توضع صور الثلاثة.

وأظهرت صورة جديدة نشرت للجدار أنه قد تم وصع الصور في الإطارات بالفعل.

وذكر حساب الاستجابة السريعة التابع للبنتاغون عبر منصة "إكس": "بخصوص الجدل حول لوحة التسلسل القيادي في قاعدة فورت ماكوي. أصلحنا الأمر! كما بدأ التحقيق لمعرفة ما حدث بالضبط".

وكانت راميريز قد تولت منصب قائدة الحامية في يوليو من العام الماضي.

وقبل ذلك، كانت تشغل منصب رئيسة برنامج الاحتياط في قيادة الاستخبارات والأمن التابعة للجيش الأميركي بقاعدة "فورت بلفوار" في ولاية فيرجينيا، كما شغلت مناصب أخرى في الجيش.