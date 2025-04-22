وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، أن وفدا أوكرانيا سيتوجه إلى العاصمة البريطانية الأربعاء، لإجراء محادثات مع ممثلين أميركيين وأوروبيين.

رغم عدم تأكيد تشكيلة الوفد، ذكرت وسائل اعلام أوكرانية أن كييف ستمثل بالمسؤول عن الإدارة الرئاسية الأوكرانية والذراع اليمنى للرئيس زيلينسكي، أندري يرماك والمستشار العسكري الرئاسي بافلو باليسا ووزيري الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا والدفاع رستم أوميروف.

وأعرب فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، عن الأمل في التوصل إلى "وقف إطلاق نار غير مشروط" مع روسيا ثم "سلام حقيقي ودائم" خلال هذه المباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، التقى الأوكرانيون والأميركيون والفرنسيون والبريطانيون في باريس للمضي قدما معا بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأتها واشنطن ويريد الأوروبيون اسماع صوتهم. إلا أن الاجتماع لم يسفر عن تقدم يُذكر.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يسعى لتحقيق السلام بين الأوكرانيين والروس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق "هذا الأسبوع" دون مزيد من التفاصيل.

وفي ختام محادثات باريس الأسبوع الماضي، هدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بانسحاب واشنطن من المحادثات لوضع حد للهجوم الروسي إذا تبين للولايات المتحدة أن السلام "غير ممكن" بين الطرفين المتحاربين.

وقال زيلينسكي إنه يريد "ردا واضحا" من روسيا على اقتراحه بشأن هدنة جديدة في الهجمات الصاروخية وبالمسيرات على البنى التحتية المدنية بعد أن أشار فلاديمير بوتين إلى أنه يريد "دراسة" هذا الاقتراح.







