وفي بيان صادر عن مجمع الكرادلة، أوضح أن مراسم وداع البابا الراحل ستبدأ صباح يوم الأربعاء، حيث يسجى جثمانه في كاتدرائية القديس بطرس في روما، ليتاح للمصلين إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وكان البابا فرنسيس قد توفي الإثنين عن عمر 88 عاما، إثر إصابته بجلطة دماغية.

ووضع جثمانه في نعش مساء اليوم نفسه، ونقل إلى كنيسة بيت القديسة مرتا داخل الفاتيكان، وهي الكنيسة التي أقام فيها منذ انتخابه حبرا أعظم عام 2013 وحتى وفاته.

وأشار الفاتيكان، في بيان صدر صباح الثلاثاء، إلى أن النعش سيعرض في بازيليك القديس بطرس اعتبارا من الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، لتمكين المؤمنين من إلقاء التحية الأخيرة عليه.

كما نشر الفاتيكان الصور الأولى للبابا الراحل، وهو مسجّى في نعشه داخل كنيسة بيت القديسة مرتا، محاطا بعنصرين من الحرس السويسري.

وتظهر الصور البابا مرتديا رداء كنسيا أحمر وتاجا أسقفيا أبيض، ممسكا بمسبحة بين يديه.