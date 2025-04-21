وقالت وكالة الأنباء البحرينية: "وإذ تؤكد مملكة البحرين وقوفها إلى جانب حاضرة الفاتيكان في هذه الظروف، لتستذكر العلاقة الوطيدة التي تربط جلالة الملك المعظم بقداسة البابا والدور الكبير الذي اضطلع به قداسته في دعم الحوار و التعايش بين الأديان والثقافات والحضارات ونشر قيم الأخوة الإنسانية والتسامح و تعزيز التعايش بين البشر على اختلاف انتماءاتهم وجهوده في الدفاع عن القضايا العادلة و نبذ الصراعات والحروب وما حظي به قداسته من احترام وتقدير شعوب العالم كافة".

وأضافت: "إن مملكة البحرين، لتعرب عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حاضرة الفاتيكان بوفاة قداسة البابا، داعية له بالرحمة والمغفرة".