وواجه بن غفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، احتجاجات نظمها أعضاء من مجموعة "UnXeptable"، التي تضم إسرائيليين مغتربين يقيمون في الولايات المتحدة.

ورفع المحتجون شعارات تندد بتجاهل الوزير لقضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مرددين هتافات باللغة العبرية تطالب بمحاسبته.

ورغم الانتقادات، لوح بن غفير للمحتجين أثناء خروجه من المطار، كما ظهر في مقطع فيديو نشرته المجموعة على صفحتها في منصة "إكس".

ويذكر، أن الوزير الإسرائيلي كان قد رفض صفقتي تبادل رهائن منذ اندلاع الحرب، كما كان قد أكد أنه مارس ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإفشال مزيد من الصفقات، معتبرا أنها تعيق جهود إسرائيل في "القضاء على حركة حماس".

وفي مارس الماضي، قرر بن غفير، العودة إلى الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد استئناف الحرب في قطاع غزة.

والاثنين، وصل بن غفير، إلى الولايات المتحدة، في أول زيارة رسمية له.

وقال مكتب بن غفير في بيان إنه وصل أميركا"في زيارة دبلوماسية وسياسية، سيزور خلالها عدة ولايات أمريكية".