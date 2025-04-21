وعادت الطائرة التي كانت مخصصة لشركة طيران صينية إلى مركز إنتاج "بوينغ" في مدينة سياتل الأميركية، الأحد، بعدما قطعت رحلة من الصين لمسافة نحو 8 آلاف كيلومتر.

وكانت الطائرة واحدة من عدة طائرات "737 ماكس"، الطراز الأكثر مبيعا لدى "بوينغ"، التي تعاقدت عليها شركة "شيامن إير" الصينية.

وفي وقت سابق من أبريل الماضي، رفع ترامب الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة، وردا على ذلك فرضت بكين رسوما جمركية بنسبة 125 بالمئة على البضائع الأميركية.

وستؤثر هذه الرسوم على أي شركة طيران صينية تتسلم طائرات "بوينغ 737 ماكس"، نظرا لأن القيمة السوقية للطائرة تبلغ حوالي 55 مليون دولار، وفقا لما ذكرته شركة "آي بي إيه" الاستشارية في مجال الطيران.

والأسبوع الماضي، أفادت تقارير أن الحكومة الصينية طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق مشتريات المعدات وقطع الغيار المتعلقة بالطائرات من شركات أميركية مثل "بوينغ".

وتستحوذ الصين على نحو 20 بالمئة من الطلب العالمي المتوقع على الطائرات، على مدى العقدين المقبلين.