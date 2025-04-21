وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "رحيل البابا فرنسيس يمثل خسارة جسيمة للعالم أجمع، إذ كان صوتا للسلام والمحبة والرحمة".

وأضاف، في بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن "قداسة البابا فرنسيس كان شخصية عالمية استثنائية، كرس حياته لخدمة قيم السلام والعدالة، وعمل بلا كلل على تعزيز التسامح والتفاهم بين الأديان، وبناء جسور الحوار بين الشعوب"، مشيرا إلى أنه "كان مناصرا للقضية الفلسطينية، ومدافعا عن الحقوق المشروعة، وداعيا إلى إنهاء الصراعات وتحقيق سلام عادل ودائم".

وقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خالص تعازيه، وقال في رسالة عبر حسابه بمنصة "إكس": "خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس".

وأضاف: "كان رمزا عالميا للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب، وعمل مع الإمارات لسنوات من أجل تكريس هذه القيم لمصلحة البشرية".

الرئيس اللبناني جوزاف عون نعى البابا بكلمات مؤثرة، واعتبره "صديقًا عزيزًا ونصيرًا قويًا للبنان"، وأكد أن الراحل لطالما حمل لبنان في قلبه وصلواته، داعيًا العالم إلى دعمه في أزماته، ووصفه بصوت العدالة والسلام ونصير المهمشين.

وعبّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن بالغ حزنه، مؤكدًا أن البابا فرنسيس كان "صديقًا مخلصًا للشعب الفلسطيني"، لم يتوانَ عن الدعوة لحقوقه المشروعة ونصرة قضاياه في المحافل الدولية.

كما أعرب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عن حزنه لوفاة البابا، وكتب في بيان مقتضب: "علمت للتو بوفاة البابا فرنسيس. قلبي مع ملايين المسيحيين حول العالم الذين أحبوه"، مؤكدا "الاحترام الكبير الذي كان يحظى به داخل وخارج الكنيسة".

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمزايا البابا فرنسيس، معتبرا أنه كان رجلا "يقف دائما إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة"، متوجها بالتعازي إلى "الكاثوليك في العالم بأسره".

وأكد ماكرون: "كان رجلا ناضل طوال حياته لمزيد من العدالة وعن فكرة معينة للانسانية، إنسانية أخوية"، وعبر عن "حزن كبير في فرنسا وعبر العالم" مع إعلان وفاة البابا عن 88 عاما.

ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وفاة البابا بأنها "خبر حزين للغاية"، مشيرة إلى العلاقة الشخصية التي جمعتها به، وإلى ما قدمه من نصائح وتعاليم ألهمت الكثيرين حتى في أصعب الظروف.

وفي ألمانيا، قال المستشار القادم فريدريش ميرتس، إن البابا سيظل في الذاكرة، مشيرا إلى "التزامه الثابت تجاه الأفراد الأكثر ضعفا في المجتمع".

وكتب ميرتس على منصة "إكس": "لقد كان يهتدي بالتواضع والإيمان برحمة الله".

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في رسالة نشرها على منصة "إكس"، إن البابا فرنسيس كان "رجلا ذو إيمان عميق ورحمة لا حدود لها، كرس حياته لدعم الفقراء والدعوة إلى السلام في عالم مضطرب".

وأضاف: "آمل صادقا أن تستجاب دعواته من أجل السلام في الشرق الأوسط والعودة الآمنة للرهائن في غزة قريبا".

وأكد هرتسوغ أن البابا الراحل ساهم في تعزيز العلاقات مع العالم اليهودي.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بصفات البابا، وكتبت في بيان: "نحيي في البابا فرنسيس تواضعه وحبه الخالص للأكثر عوزا".

وفي طهران، قدمت وزارة الخارجية الإيرانية تعازيها بوفاة البابا، حيث قال المتحدث باسمها إسماعيل بقائي: "أبلغني زملائي للتو بالنبأ. أقدم تعازي لكل مسيحيي العالم"، في إشارة إلى علاقات الاحترام المتبادلة بين إيران والفاتيكان.