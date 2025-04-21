لم يرأس البابا فرنسيس، الذي توفي صباح الاثنين، إلا القليل من المهام بأوامر من الأطباء، قداس عيد القيامة في الفاتيكان لكنه ظهر في نهاية الحدث لتوجيه رسالة إلى مدينة روما والعالم بمناسبة عيد القيامة.

غزة.. وضع مأساوي ومؤسف

في رسالته الأخيرة، التي قرأها أحد مساعديه عندما ظهر البابا فرنسيس لفترة وجيزة في الشرفة الرئيسية لكاتدرائية القديس بطرس، جدد بابا الفاتيكان دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

وكان البابا فرنسيس كثف، قبل دخوله المستشفى حيث مكث 5 أسابيع للعلاج من الالتهاب الرئوي، انتقاداته للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ووصف في يناير الوضع الإنساني في القطاع بأنه "خطير للغاية ومخز".

ووصف البابا الراحل، في الرسالة، الوضع في غزة بأنه "مأساوي ومؤسف"، ودعا أيضا حركة حماس إلى إطلاق سراح من تبقى من المحتجزين.

وقال: "أنا قريب من آلام المسيحيين في فلسطين وإسرائيل، كما أنني قريب من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. إن تزايد مناخ معاداة السامية الذي ينتشر في أرجاء العالم يبعث على القلق الشديد".

وجاء في الرسالة: "أوجه نداء إلى جميع أطراف النزاع: أوقفوا إطلاق النار وليتم الإفراج عن الرهائن، ولتقدم المساعدة للشعب الذي يتضور جوعا ويتوق إلى مستقبل يسوده السلام".

وكان الفاتيكان أعلن، في بيان مصور الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما، بعد معاناة مع المرض.