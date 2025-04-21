أضاف زيلينسكي في منشور على تطبيق تيليغرام "ستظل طبيعة الأعمال الأوكرانية متطابقة.. سنرد على الصمت بالصمت وستكون ضرباتنا للحماية من الضربات الروسية".

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات الأحد بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة يوم واحد بمناسبة عيد القيامة، واتهم كل جانب الآخر بتنفيذ مئات الهجمات فيما قال الكرملين إنه لا توجد أوامر بتمديد وقف إطلاق النار.

وأمر بوتين القوات الروسية بوقف كل الأنشطة العسكرية على خط الجبهة في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات حتى منتصف ليل الأحد بتوقيت موسكو.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بوتين لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال عن تمديد وقف إطلاق النار "ليست هناك أوامر أخرى".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تتظاهر بالالتزام بوقف إطلاق النار في عيد القيامة، لكنها في الحقيقة استمرت في شن مئات الهجمات بالمدفعية ليل السبت وهجمات أخرى الأحد.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس يقول إن روسيا شنت67

هجوما من منتصف ليل السبت وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي