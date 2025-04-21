وأضاف ترامب في منشور على موقع تروث سوشال: "ستبدأ كلتاهما بعد ذلك في إقامة علاقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة الأميركية المزدهرة وتحقيق ثروة طائلة".

وفي وقت سابق، أوضح ترامب أنه ليست لديه مصلحة في مواصلة جهود الوساطة الأميركية إذا كان الطرفان غير مستعدين للتوصل لحل وسط.

وأضاف: "إذا جعل أحد الطرفين الأمور صعبة للغاية، لأي سبب من الأسباب، سنقول لهم أنتم حمقى، وأنتم بلهاء، وسنتجاهل الموضوع ببساطة".

وأوضح الرئيس الأميركي قائلا: "لكن نأمل ألا نضطر إلى فعل ذلك".