ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار الذي أعلنه بوتين بمناسبة عيد أكثر من ألف مرة.

وأضافت الوزارة، وفتا لما نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء، أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى إحصاء أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وأوضحت أنه "رغم إعلان هدنة عيد الفصح، حاولت وحدات أوكرانية ليلا مهاجمة مواقع روسية في منطقتي سوخايا بالكا وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد صدّت هذه المحاولات"، في إشارة إلى قرى تقع في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الشرقية.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع أن الجيش الروسي سيطر على نوفوميخايلفكا في شرق أوكرانيا قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن الجيش الروسي يتظاهر بالالتزام بوقف إطلاق النار، لكنه واصل محاولات إلحاق خسائر بأوكرانيا على جبهة القتال.

وأضاف زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "بوجه عام وحتى صباح عيد القيامة، نستطيع أن نقول إن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بوقف إطلاق النار، لكنه لا يتخلى في بعض المناطق عن محاولات فردية للتقدم وإلحاق خسائر بأوكرانيا".

ووفق زيلينسكي فإن القوات الأوكرانية أبلغت في وقت مبكر من صباح الأحد عن 59 واقعة قصف وخمس محاولات هجوم على جبهة القتال.

وأكد الجيش الأوكراني انخفاض النشاط على خط المواجهة، لكنه قال إن القتال لم يتوقف.

وقبل ساعات من حضوره قداس عيد القيامة في وقت متأخر من مساء السبت، أمر بوتين القوات الروسية "بوقف كل الأنشطة العسكرية" على خط المواجهة في الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات حتى منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت موسكو (21:00 بتوقيت غرينتش).

وجاءت تلك المبادرة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها قد تتخلى عن محادثات السلام خلال أيام ما لم تظهر موسكو وكييف جدية بشأن التفاوض.