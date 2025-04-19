وأصبح المطار بذلك أول مطار في أوروبا يعمل بثلاث ممرات مستقلة، وثاني مطار في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية.

وفي كلمة له خلال مراسم تشغيل الممرات، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو إن المطار أصبح اليوم قادرا على استقبال وإقلاع ثلاث طائرات في الوقت نفسه على ممرات مستقلة تمامًا عن بعضها البعض.

وأضاف: "هذه الخطوة ليست فقط سابقة في تركيا، بل هي أيضًا سابقة في الطيران الأوروبي، وحدث فارق في الطيران العالمي. وبعد الولايات المتحدة، تركيا هي الدولة الوحيدة التي قامت بتطبيق هذه الممارسة".

وأشار أورال أوغلو إلى أن مطار إسطنبول أصبح منذ افتتاحه في 29 أكتوبر 2018، واجهة عالمية لهذا البلد، لافتا إلى أنه باستطاعة المطار الآن استيعاب 90 مليون مسافر سنويًا، مما يضع تركيا في مقدمة قطاع الطيران العالمي.

وأوضح أن المطار استقبل أكثر من 52 مليون مسافر في عام 2019، وهو أول عام له في التشغيل، بينما بلغ عدد المسافرين في عام 2023 أكثر من 76 مليونا، محققًا المركز الثاني في أوروبا والسابع عالميا في فئة المطارات التي تستقبل أكثر من 40 مليون مسافر سنويا.

وأضاف الوزير أن هذا النظام الجديد سيعزز من مكانة مطار إسطنبول في أوروبا، وستمكن تركيا من إعادة تأكيد ريادتها العالمية في مجال الطيران أمام العالم.