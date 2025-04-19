وأوضح عراقجي عقب انتهاء المفاوضات التي عقدت في روما أن " المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة كانت بناءة ونتطلع إلى المستقبل".

وتابع: "الجولة المقبلة من المحادثات النووية ستعقد السبت المقبل".