وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن ستُعقد خلال أيام قليلة.

ووفق التلفزيون الإيراني فإن أجواء المحادثات الإيرانية الأميركية في روما كانت "بنّاءة".

ولم يكن هناك بيان فوري بشأن كيفية سير المحادثات في السفارة العمانية في حي كاميلوتشيا في روما.

وغادرت قافلة تقل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بينما كان التلفزيون الرسمي الإيراني يقدم تقريره.

وأكد مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات المغلقة، أيضا انتهاء المحادثات.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عُمان يوم 12 أبريل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المحادثات ستناقش جدولا زمنيا للمفاوضات وربما إطارا عاما لاتفاق جديد.

وقبل توجهه إلى روما، أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو، قال عراقجي إن الاتفاق ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.

وأخبر مسؤولون إسرائيليون واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية أنهم يعتقدون أن المحادثات الأميركية مع إيران يجب ألا تتقدم إلى مرحلة إبرام اتفاق دون ضمانات بأن طهران لن تمتلك القدرة على صنع سلاح نووي.

ماذا حدث قبل المحادثات؟

التقى عراقجي، نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني قبل دقائق من حضوره المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بأن مباحثات عراقجي وتاجاني تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.