وقد تم الكشف علنا عن العديد من الملفات في وقت سابق، في حين لم يتم تحويل بعضها الآخر إلى ملفات رقمية وظلت لعقود في مرافق تخزين الحكومة الاتحادية. ويأتي الإفراج عنها استمرارا لأوامر الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن وثائق تحقيق تاريخية.

وقد تم إطلاق النار على كينيدي يوم 5 يونيو 1968 في فندق أمباسادور في لوس أنجلوس بعد لحظات من إلقاء خطابه احتفالا بانتصاره في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في كاليفورنيا. وتمت إدانة القاتل سيرهان سيرهان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة. وتشمل الملفات صورا لملاحظات مكتوبة بخط يد سيرهان.

وجاء في ملاحظات مكتوبة على جانب ظرف فارغ: "يجب التخلص من (روبرت كينيدي) مثلما تم التخلص من أخيه"، في إشارة إلى شقيق كينيدي الأكبر، الرئيس (جون كينيدي) الذي تعرض للاغتيال في عام 1963.

وجاء الإفراج عن هذه السجلات بعد شهر من الكشف عن ملفات غير منقحة متعلقة باغتيال الرئيس كينيدي.

وأشاد وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، نجل روبرت كينيدي بالإفراج عن الملفات الخاصة باغتيال والده.