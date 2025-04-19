وأوضح المصدر أن "هذا التنازل المحتمل يعد أحدث إشارة على حرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بعد".

وروجت تقارير إعلامية في مارس الماضي تقارير مشابهة، ورفض حينها البيت الأبيض التعليق.

وقال الكرملين، الجمعة، إنه جرى إحراز بعض التقدم في المحادثات الرامية إلى التوصل لتسوية سلمية محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه وصف الاتصالات مع الولايات المتحدة بأنها معقدة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحفيين: "الاتصالات معقدة للغاية، لأن الموضوع بطبيعة الحال ليس سهلا".

وأضاف: "روسيا ملتزمة بحل هذا الصراع، وضمان مصالحها، وهي منفتحة على الحوار. ونحن مستمرون في ذلك".

وقال ترامب، في وقت سابق الجمعة، إنه يريد التوصل إلى اتفاق سلام بسرعة، لكنه أشار إلى أنه لا يستطيع أن يشارك في البحث عن تسوية إلى أجل غير مسمى "إذا جعل أحد الطرفين الأمر صعبا للغاية".

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم وضمتها في 2014.