وردا على سؤال في البيت الأبيض الجمعة، قال ترامب إنه يريد أن يرى اتفاقا "في وقت قريب جدا".

ومع ذلك، لم يحدد عدد الأيام التي يعنيها ذلك. وأكد ترامب قائلا: "لا يوجد عدد محدد من الأيام، ولكن بسرعة، نريد إنجاز هذا الاتفاق".

في نفس الوقت، أوضح ترامب أنه ليست لديه مصلحة في مواصلة جهود الوساطة الأميركية إذا كان الطرفان غير مستعدين للتوصل لحل وسط.

وأضاف: "إذا جعل أحد الطرفين الأمور صعبة للغاية، لأي سبب من الأسباب، سنقول لهم أنتم حمقى، وأنتم بلهاء، وسنتجاهل الموضوع ببساطة".

وأوضح الرئيس الأميركي قائلا: "لكن نأمل ألا نضطر إلى فعل ذلك".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيوقف الدعم لأوكرانيا، تجنب ترامب إعطاء إجابة واضحة. وقال إنه لا يزال يؤمن بحل تفاوضي، مؤكدا أن أولويته هي إنهاء الحرب.

واستطرد قائلا إنه يتوقع "حماسا" في المحادثات من كلا الطرفين: روسيا وأوكرانيا.

ورفض ترامب التقييم القائل بأن روسيا ربما تقوم بالتلاعب به، قائلا: 'لا، لا أحد يتلاعب بي".

وكان روبيو قد صرح، في وقت سابق، بأنه إذا لم يتم إحراز تقدم في الأيام المقبلة، فإن الولايات المتحدة قد تعلق جهودها في الوساطة.