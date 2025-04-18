وقال ترامب في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي: "أنا من المدافعين الكبار عن التعديل الثاني، وكنت كذلك منذ البداية. لقد حميته".

وأضاف: "هذه أمور فظيعة. لكن السلاح لا يطلق النار، الناس هم من يفعلون ذلك — وهي عبارة تُستخدم كثيرًا، ربما أكثر من اللازم".

وأكد ترامب أنه لن يتراجع عن مواقفه رغم تكرار حوادث إطلاق النار، مشيرًا إلى أن: "هذا الأمر يحدث منذ وقت طويل. عليّ التزام بحماية التعديل الثاني، لقد خضت الانتخابات على أساسه، وسأظل دائمًا أحميه".

وبحسب الشرطة، فإن منفذ الهجوم هو فينيكس إيكنر (20 عامًا)، وهو طالب استخدم سلاح والدته الضابطة في تنفيذ الجريمة، قبل أن تصيبه الشرطة أثناء مواجهته.

وأوضحت السلطات أن الضحيتين اللتين سقطتا في الحادث لم تكونا من الطلاب. ولا تزال التحقيقات جارية، فيما أثار الحادث موجة من الجدل مجددًا حول قوانين السلاح في الولايات المتحدة.