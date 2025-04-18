وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 56 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 27 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و12 طائرة مسيرة فوق مياه بحر آزوف".

وأضاف البيان أن منظومات الدفاع الجوي "أسقطت 3 طائرات مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة روستوف، وطائرة واحدة فوق إقليم كراسنودار".

تدمير دبابتين أوكرانيتين على محور كورسك

وأمس الخميس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت نحو 165 عسكريا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريا ودبابتين ومركبة مشاة قتالية و5 مركبات قتالية مدرعة، و12 سيارة و3 قطع مدفعية".