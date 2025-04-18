وقالت مصادر أمنية إن منفذ إطلاق النار ابن نائب قائد الشرطة، ويبلغ من العمر 20 عاما.

وعثرت الشرطة على سلاح خاص بقوات إنفاذ القانون في مسرح الحادث.

وقال قائد شرطة جامعة ولاية فلوريدا جيسون ترامباور، إن القتيلين ليسا من الطلبة بالجامعة، لكن يعتقد أن مطلق النار طالب.

ويخضع 5 أشخاص للعلاج في المستشفى، كما يتلقى منفذ الهجوم رعاية طبية.

وقالت متحدثة باسم مستشفى "تالاهاسي ميموريال"، إنه يجرى علاج 6 أشخاص على الأقل، من بينهم شخص في حالة حرجة.

وأضافت المتحدثة أن باقي المصابين في حالة خطيرة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إطلاعه بشكل كامل على حادث إطلاق النار، وأضاف: "إنه أمر مروع. من الفظيع أن تحدث أشياء مثل هذه".

وقررت الجامعة إلغاء جميع المحاضرات والفعاليات، الخميس، كما ألغت الفعاليات الرياضية في الجامعة حتى الأحد.