ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله للمحتجز السابق ألكسندر تروفانوف وأفراد من عائلته "حريتكم هي نتيجة لسنوات عديدة من العلاقات المستقرة بين روسيا والشعب الفلسطيني وممثلي مختلف التنظيمات".

ونقلت الوكالات الروسية عنه القول في اللقاء الذي عقد في الكرملين في ساعة متأخرة من الليل "هنا يتعين علينا أن نقدم كلمة شكر لقيادة حماس وجناحها السياسي على اللفتة التي قدمت لنا بالقيام بهذا العمل الإنساني".

وقال بوتين إن روسيا "فعلت كل ما في وسعها حقا" لضمان تحرير تروفانوف وستبذل كل ما يلزم لضمان الإفراج عن المحتجزين المتبقين.

وأطلق سراح تروفانوف في فبراير بعد قرابة 500 يوم من الاحتجاز. وقدم الشكر لبوتين على ما بذله من جهد لضمان إطلاق سراحه.

وذكرت الوكالات أن بوتين قدم زهورا لوالدة تروفانوف وخطيبته اللتين كانتا أيضا من بين نحو 250 شخصا احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وأُطلق سراحهما أواخر عام 2023، إلى جانب جدة تروفانوف، بينما قُتل والد تروفانوف خلال الهجمات.

تعمل روسيا على الحفاظ على علاقات طيبة مع طرفي الصراع، لكنها تؤكد على أنه لا يمكن تحقيق تسوية في الشرق الأوسط إلا على أساس حل الدولتين.