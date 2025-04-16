وفي المقطع المصور المسجل، يطلب روم براسلافسكي (21 عاما) من إسرائيل المساعدة لإطلاق سراحه، بينما يقوم بحك بطنه بشدة. وقال وهو يحك جلده ويصرخ "أنا لا أعرف ما هو نوع المرض .كفى، كفى!".

وأضاف براسلافسكي مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أخرجوني من هنا". وكان مسلحون فلسطينيون اختطفوا الشاب في 7 أكتوبر 2023 من مهرجان نوفا الموسيقي، حيث كان يعمل حارسا.

ووافقت عائلته على نشر نسخة منقحة من ولم تتضح الظروف التي تم فيها تسجيل المقطع المصور .

وتقول المخابرات الإسرائيلية إن 24 رهينة و35 جثة لمختطفين مازالوا محتجزين في قطاع غزة حتى الآن.

وبعد وقف إطلاق النار الذي دام حوالي شهرين، استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته واسعة النطاق في منتصف مارس الماضي بعدما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن التمديد.

ويتهم أقارب الرهائن نتنياهو بتعريض حياة أحبائهم للخطر من خلال العملية العسكرية.