وذكرت القيادة أنها بدأت سلسلة من العمليات تتألف من ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من إيران في جميع أنحاء اليمن للدفاع عن المصالح الأميركية.

وأشارت إلى أن الضربات نفذتها مقاتلات انطلقت من حاملة الطائرات "هاري ترومان"، وحاملة الطائرات "كارل فنسون".

وفي تغريدة ثانية على "إكس"، كتبت القيادة المركزية الأميركية عبارة "24/7"، في إشارة إلى أن الضربات ستستمر بوتيرة كل ساعة من كل يوم.

وأضافت القيادة وسم "الحوثيون إرهابيون" لكل منشوراتها.

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، ليل الثلاثاء، أن 30 غارة أميركية على الأقل استهدفت محافظات صعدة وعمران والحديدة والبيضاء وذمار في اليمن، خلال الساعات الماضية.

وشهدت صعدة 13 غارة على مديريتي آل سالم وكتاف وشرقي المدينة، بينما استهدفت ضربات أميركية مديرية حرف سفيان في عمران.

كما شهدت الحديدة أكثر من 15 غارة أميركية تستهدف جزيرة كمران، وفي البيضاء تعرضت مديرية الزاهر للقصف، وشملت الهجمات مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار.

والإثنين قالت جماعة الحوثي، المقربة من إيران، إن ضربات جوية أميركية حول صنعاء أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وإصابة 29، وأعلنت أيضا إسقاط طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو 9 ريبر".