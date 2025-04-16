وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو قانغ "ميزانية الدفاع الباهظة كشفت مرة أخرى عن الطبيعة الحربية للجانب الأميركي وإيمانه بمبدأ القوة تصنع الحق".

ويأتي هذا في وقت تشتد الحرب التجارية بين الصين وأميركا، فقد حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على التوقف عن "سياسة أقصى الضغوط" إذا كانت تريد حقا حل القضايا من خلال الحوار.

يأتي ذلك بعد أن قال البيت الأبيض إن "الكرة في ملعب الصين" بشأن محادثات التجارة.

فقد اعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه يتعيّن على الصين، وليس الولايات المتحدة، أن تأتي إلى طاولة المفاوضات في الملف التجاري، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وجاء في بيان للرئيس تلته المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت في مؤتمر صحفي أن "الكرة في ملعب الصين. على الصين أن تبرم معنا اتفاقا. لسنا نحن من يتعيّن عليه إبرام اتفاق معهم".

وأضافت ليفيت: "باستثناء أنها أكبر بكثير، لا أوجه اختلاف بين الصين وأي بلد آخر".